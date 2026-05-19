ಬಂದೂಕು ಹಿಡಿದವರ ನಡುವೆ ‘ರಾಯ’ನ ಅಬ್ಬರ: ಯಶ್‌ ಹೊಸ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ

ಯಶ್ ನಟನೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗೆಗಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಿನಿಮಾದೊಳಗಿನ ಯಶ್ ಪಾತ್ರದ ಹೊಸ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. 

ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ವೇಗಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಸಿನಿಮಾಕಾನ್'ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಯಶ್ ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಮುಖ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿನಿಮಾ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲೂ ಯಶ್ ಅವರ ಕೆಲ ಫೋಟೊಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದವು.

ಯಶ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಫೋಟೊಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರು ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರಿಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಬಂದೂಕು ಹಿಡಿದ ತಂಡವೊಂದು ನಿಂತಿದೆ.

ಈ ಫೋಟೊಗೆ 'ರಾಯ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್' ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಫೋಟೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. 

ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದೇ ತೆರೆಕಾಣಬೇಕಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 4ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನೂ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮುಂತಾದವರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

1980– 90ರ ದಶಕದ ನಡುವೆ ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಥಾನಕಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ₹700 ರಿಂದ ₹800 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.