ಡಾರ್ಕ್‌ ಪಾತ್ರಗಳು ಇಷ್ಟ: ಯಶ್‌

'ಯಶ್ ಹಾಗೂ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದ ಬರಹಗಾರ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ವೇಗಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 'ಸಿನಿಮಾಕಾನ್'ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, 'ರಾಮಾಯಣ' ಹಾಗೂ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಶ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಡಾರ್ಕ್ ಪಾತ್ರಗಳೆಂದರೆ ನನಗಿಷ್ಟ' ಎಂದಿರುವ ಯಶ್ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಸಿನಿಮಾವೊಂದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಲವು ಪದರಗಳಲ್ಲಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಯಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುವ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ಕಥೆಯೊಳಗಿನ ಡಾರ್ಕ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವಾಗಲಿದೆ. ನಾನು ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ನನಗಿಷ್ಟ. ನಟನಾಗಿ ಇಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಡಿರೇಖೆಗಳಿಲ್ಲ. 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಲವು ಶೇಡ್ಗಳು, ಲುಕ್ಗಳಿವೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕಂಪನಿ ಡಿಎನ್ಇಜಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'ನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸೇತುವಾಗಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಿದೆ. ಕಥೆ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಒಂದುಗೂಡಿದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನೇ ಬರೆಯಬಹುದು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಶ್.

'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಯಶ್, 'ನಾವು ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದವರು. ಅದೊಂದು ಪರಿಚಿತ ಜಗತ್ತು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆಯ ಭಾಗ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಹೊಸ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಇದರೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೌಶಲಗಳು ಇರಬಹುದು, ಇತರರಿಗಿಂತ ಶಕ್ತಿಯುತನಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಡೆ, ನಿರ್ಧಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ರಾವಣ ತನ್ನ ಜನರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಾತ. ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಕೆಲಸಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಆದರೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ದುರಹಂಕಾರದ ನಡುವೆ ತೆಳುವಾದ ಗೆರೆ ಇದೆಯಷ್ಟೇ. ಅದರ ಕಥೆ ಇದು. ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಗೂ ರಣ್ಬೀರ್ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನಷ್ಟೇ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ 'ರಾಮ'ನಾಗ