ಜೋಯಾ ಅಖ್ತರ್‌ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿದ್ದ 66 ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್‌ ಕಳವು

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯರಾದ ಜೋಯಾ ಅಖ್ತರ್ ಮತ್ತು ರೀಮಾ ಕಾಗ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳು, ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ಗಳ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದ 66 ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿವೆ.</p><p>ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಗರ್ ಬೇಬಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲ್ಎಲ್ಪಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಹಾಯಕಿ ಮೆಹಜಬೀನ್ ಶೇಖ್ ಅವರು ಬಾಂದ್ರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳು ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇನ್ನೂ ಎಡಿಟ್ ಆಗದ ವಿಡಿಯೊಗಳು, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ದಾಖಲೆಗಳು, ಇನ್ನೂ ತೆರೆ ಕಾಣದ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ಗಳಿದ್ದ 66 ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳು ಕಳುವಾಗಿವೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಿದ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾಹಿದ್ ಅಜೀಮ್ ಖಾನ್ ಸಹಚರನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ರಿತೇಶ್ ಸುರೇಶ್ ಶಾ ಎನ್ನುವವರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. </p><p>ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 24 ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದು, ₹15 ರಿಂದ ₹20 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈವರೆಗೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೇ 29ರವರೆಗೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದೂ ಪೊಲಿಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>