'ಧುರಂಧರ್’ ತರಹದ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಕುರಿತಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ..

<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಧುರಂಧರ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾಯಕ ಪಾತ್ರ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಗಮನಸೆಳೆದಿದೆ. ‘ಸ್ಪೈ ಇನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ’ ಎನ್ನುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಭಾರತದ ಗೂಢಾಚಾರರ ಕುರಿತು ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿವೆ. ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೈಜ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯಿದೆ. </p>.<h3>ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಕುರಿತಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ..</h3><p><strong>ಸಿನಿಮಾ: ಮದ್ರಾಸ್ ಕೆಫೆ</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ:</strong> ಹಿಂದಿ</p><p><strong>ಒಟಿಟಿ:</strong> ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್</p><p>ಅದು 90ರ ದಶಕ. ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಟಿಟಿಇ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ತೀವ್ರವಿದ್ದ ಕಾಲಘಟ್ಟ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ‘ರಾ’ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಮಿಷನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ತೆರಳುವ ಮೇಜರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಸುತ್ತಾ, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರಕತೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಫ್ನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಶೂಜಿತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ, ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೈಜ ಘಟನೆಯಾಧಾರಿತ ಈ ಚಿತ್ರವು 2013ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. </p>.<p><strong>ಸಿನಿಮಾ: ರಾಝಿ</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ:</strong> ಹಿಂದಿ</p><p><strong>ಒಟಿಟಿ:</strong> ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್</p><p>1971ರ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮೂಲದ ಸೆಹಮತ್ ಖಾನ್ ಎನ್ನುವ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು, ಪಾಕ್ ಸೇನೆಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಇದು 2018ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ರಾಝಿ’ ಚಿತ್ರದ ಕತೆ. ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್, ಜೈದೀಪ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೇಘನಾ ಗುಲ್ಜಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p><strong>ಸಿನಿಮಾ: ಮಿಷನ್ ಮಜ್ನು</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ:</strong> ಹಿಂದಿ</p><p><strong>ಒಟಿಟಿ:</strong> ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್</p><p>2023ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ‘ಮಿಷನ್ ಮಜ್ನು’ ನೈಜ ಘಟನೆಯಾಧಾರಿತ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. 1974ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ‘ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೂಡ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಹಾಕುವ ಹೊಣೆಯು ಅಮನ್ ದೀಪ್ ಅಮನ್ ಸಿಂಗ್ ಎನ್ನುವ ರಾ ಬೇಹುಗಾರನ ಹೆಗಲೇರುತ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಚಿತ್ರಕತೆ. ಶಾಂತನು ಬಾಗ್ಚಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಪರ್ಮೀತ್ ಸೇಥಿ ಮುಂತಾದವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p><strong>ಸಿನಿಮಾ: ಐಬಿ 71</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ:</strong> ಹಿಂದಿ</p><p><strong>ಒಟಿಟಿ:</strong> ಜಿಯೊ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್</p><p>1971ರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ, ಪಾಕ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ, ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುವ ಕಾರಣ, ಗುಪ್ತಚರ ವಿಭಾಗವು ಅಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೈಹಾಕಲು ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತದೆ.. ಇದು 2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಐಬಿ 71’ ಚಿತ್ರದ ಕತೆ. ಸಂಕಲ್ಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಮ್ವಾಲ್, ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ ‘ಧುರಂಧರ್–1’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕೋಡ್ ನೇಮ್ ತಿರಂಗಾ, ಏಜೆಂಟ್ ವಿನೋದ್, ವಾರ್, ಬೇಬಿ, ಟೈಗರ್, ಪಠಾಣ್, ಏಜೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಗೂಢಾಚಾರಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>