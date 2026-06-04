ನಟರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ‘ಧುರಂಧರ್–ದ ರಿವೆಂಜ್'

<p>ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್, ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು B62 ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 'ಧುರಂಧರ್ –ದ ರಿವೆಂಜ್' ಚಿತ್ರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಅನ್ನು ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿತ್ರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿನ ವಾಚ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ನಟರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡುವ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕಥೆಯೊಳಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆತರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಧುರಂಧರ್ – ದ ರಿವೆಂಜ್' ಚಿತ್ರ ಅದ್ಭುತ ಕಥಾವಸ್ತು, ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮನಮೋಹಕ ಅಭಿನಯಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇದೀಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಂದೇ ವೇಳೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್, ಪರಂಪರಾಗತ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮೀರಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು B62 ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ರಚಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಲೋಕೇಶ್ ಧರ್ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೈ-ಆಕ್ಟೇನ್ ಸ್ಪೈ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರವು ತಿಳಿಯದ ವೀರರ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>