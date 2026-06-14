<p>ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ‘ದೃಶ್ಯಂ 3’ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಜೂನ್ 18ಕ್ಕೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ.</p><p>ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ದೃಶ್ಯಂ 3 ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆಂಥೋನಿ ಪೆರುಂಬವೂರ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ದೃಶ್ಯಂ 3 ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೌತುಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಭಾಗಗಳಾದ ದೃಶ್ಯಂ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯಂ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳೆಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವು. </p>.<p>ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. 2026 ಮೇ 21 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ದೃಶ್ಯಂ 3 ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ₹234 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೇ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ದೃಶ್ಯಂ 3 ಒಂದಾಗಿದೆ.</p><p>ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ‘ಜಾರ್ಗೆಕುಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರವು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಜನರು ಕೂಡ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>