OTT: ಧನ್ವೀರ್ ನಟನೆಯ ಕ್ರೈಮ್‌–ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ‘ಹಯಗ್ರೀವ’ ಒಟಿಟಿಗೆ

<p>ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ಅಭಿನಯದ ಕ್ರೈಮ್–ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಹಯಗ್ರೀವ’ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಫಿಯಾದ ಸುತ್ತ ಸಾಗುವ ಕಥೆಯು, ಹಲವು ರೋಚಕ ತಿರುವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಕೊಲೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜನಾ ಆನಂದ್ ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ತಾರಾ, ಸಾಧು ಕೋಕಿಲಾ, ಶರತ್ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ, ರಮೇಶ್ ಭಟ್, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ , ಗಿಲ್ಲಿ, ರವಿಶಂಕರ್ ಮುಂತಾದವರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ರಘುಕುಮಾರ್ ಒ.ಆರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೂಡಾ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಅವರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನವಿದೆ. </p><p>ಫೆ.27ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 2 ಗಂಟೆ 28 ನಿಮಿಷ ಅವಧಿಯಿದೆ.</p>