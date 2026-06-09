ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentdigital ott

ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು..

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 9 ಜೂನ್ 2026, 7:24 IST
Last Updated : 9 ಜೂನ್ 2026, 7:24 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕೆಡಿ, ದಿ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ ಸೇರಿ ಈ ವಾರ OTTಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೆಡಿ, ದಿ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ ಸೇರಿ ಈ ವಾರ OTTಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ
ಕೆಡಿ, ದಿ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ ಸೇರಿ ಈ ವಾರ OTTಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ
OTT PlatformsTamil FilmTamil movieMalayalam moviecrime thriller
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT