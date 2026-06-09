<p>ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾ, ಹಾಸ್ಯ, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹಲವು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. </p>.<p><strong>ಸಿನಿಮಾ: ದೃಢಂ</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ:</strong> ಮಲಯಾಳಂ</p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ:</strong> ಜೂನ್ 12</p><p>ಮಲಯಾಳಂ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ ‘ದೃಢಂ’, ಜೂನ್ 12ರಿಂದ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಸಾಗುವ ತನಿಖಾ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶೇನ್ ನಿಗಮ್, ದಿನೇಶ್ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭಾ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ವರ್ಗೀಸ್ ಮತ್ತು ಸಾನಿಯಾ ಫಾತಿಮಾ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಯುವ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬ, ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢತೆಯ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೊರಟಾಗ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಚಿತ್ರಕಥೆ. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p> .<p><strong>ಸಿನಿಮಾ: ಕೆನಾಥ ಕಾನೋಮ್</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ:</strong> ತಮಿಳು</p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ:</strong> ಜೂನ್ 15</p><p>ತಮಿಳಿನ ಹಾಸ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ‘ಕೆನಾಥ ಕಾನೋಮ್’, ಜೂನ್ 15ರಿಂದ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬರಪೀಡಿತ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಶುರುವಾಗುವ ಹುಡುಕಾಟವು ಹೇಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗೆ ಹಚ್ಚುವಂತಹ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಸುತ್ತ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ವಿಡಂಬನೆ, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೈಜ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಬಾಬು, ಲವ್ಲಿನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ರೈಚಲ್ ರೆಬೆಕ್ಕಾ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜ್ ಮರ್ಯಾನ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 13 ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><strong>ವೆಬ್ ಸರಣಿ: ಸೇವ್ ದಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 3</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ: </strong>ತೆಲುಗು</p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ:</strong> ಜೂನ್ 19</p><p>‘ಸೇವ್ ದಿ ಟೈಗರ್ಸ್’ ತೆಲುಗಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾಮಿಡಿ-ಡ್ರಾಮಾ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೂರನೇ ಭಾಗವು ಜೂನ್ 19ರಿಂದ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಮೂವರು ವಿವಾಹಿತ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವೆ ಸಾಗುವ ಈ ಸರಣಿಯು, ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ ಪುಲಿಕೊಂಡ, ಅಭಿನವ್ ಗೋಮಟಂ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯು ಹಾಸ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈವಾಹಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ತಿರುವುಗಳು ಮತ್ತು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸರಣಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.</p>.<p><strong>ವೆಬ್ ಸರಣಿ: ಠುಕ್ರಾ ಕೆ ಮೇರಾ ಪ್ಯಾರ್ ಸೀಸನ್ 2</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ: </strong>ಹಿಂದಿ</p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ:</strong> ಜೂನ್ 19</p><p>ಹಿಂದಿ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ‘ಠುಕ್ರಾ ಕೆ ಮೇರಾ ಪ್ಯಾರ್’ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ ಸೀಸನ್ 2, ಜೂನ್ 19ರಿಂದ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ, ದ್ರೋಹ ಮತ್ತು ಸೇಡಿನ ನಡುವೆ ಸಾಗುವ ಈ ಸರಣಿಯು ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಚಿತಾ ಬಶು, ಧವಲ್ ಠಾಕೂರ್, ಅನಿರುದ್ಧ್ ದವೆ, ಪಲಕ್ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಪುನೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯು ಹಿಂದಿನ ಹೇಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಸಂಘರ್ಷವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಜಟಿಲ ಸಂಬಂಧದ ಸುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಎಳೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. </p>.<p><strong>ವೆಬ್ ಸರಣಿ: ಲಿಂಗಮ್</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ: </strong>ತಮಿಳು</p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ:</strong> ಜೂನ್ 26</p><p>ತಮಿಳಿನ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ‘ಲಿಂಗಮ್’, ಜೂನ್ 26ರಿಂದ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ನೈಜ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸರಣಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಬ್ಬಡಿ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬನ ಜೀವನವು ಕತ್ತಲೆಯ ಹಾದಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅವನ ಪಯಣವೇನು ಎನ್ನುವುದು ಈ ಸರಣಿಯ ಕಥೆ. ಕತಿರ್, ದಿವ್ಯಾ ಭಾರತಿ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರವಿ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಬೋಸ್ ವೆಂಕಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.ಕೆಡಿ, ದಿ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ ಸೇರಿ ಈ ವಾರ OTTಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ