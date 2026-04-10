ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದುದನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎನ್ನುವ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ 'ತಡ್ಕಾ' ಇದೀಗ ಒಟಿಟಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. </p><p><strong>ರೀಲ್ಸ್ಗಿಂತ ಮೈಕ್ರೋ ಸರಣಿ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ?:</strong> ಮೈಕ್ರೋ ಸರಣಿಗಳು ಕೂಡ ರೀಲ್ಸ್ಗಳಷ್ಟೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ(60 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಿಂದ 2 ನಿಮಿಷ). ಆದರೆ, ಇದು ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲಿನ ಸರಣಿಯಾಗಿದೆ. ಕಿರು ವೆಬ್ಸರಣಿಯಂತೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಸರಣಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. </p><p><strong>ಏನಿದು 'ತಡ್ಕಾ'?:</strong> ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್, ಮೈಕ್ರೋ ಸರಣಿಗಳನ್ನು 'ತಡ್ಕಾ'ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದೊಂದು ಮನೋರಂಜನಾ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಕ್ರೋ ಸರಣಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಹಾಸ್ಯ, ಥ್ರಿಲ್ಲರ್, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಡ್ರಾಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. </p><p><strong>ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ 'ತಡ್ಕಾ'ದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ?:</strong> </p><p>* <strong>100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮೈಕ್ರೋ ಸರಣಿ:</strong> 'ತಡ್ಕಾ'ದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಜಾನರ್ಗಳ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮೈಕ್ರೋ ಸರಣಿಗಳಿವೆ. 'ಮಿಟ್ಟಿ ಕಾ ಶೇರ್' ಮತ್ತು 'ರುಕೇಗಾ ನಹಿ ಸಾಲಾ' ತರಹದ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸರಣಿಗಳು, 'ಅಂಡರ್ ಕವರ್ ಬಾಸ್ - ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್' ನಂತಹ ರೋಚಕ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು 'ದೇಸಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಕಾ ಓನ್ಲಿ ಬಾಯ್' ನಂತಹ ಯುವಜನತೆ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸರಣಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.</p><p>* <strong>ನೈಜತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಥೆಗಳು:</strong> ಈ ಸರಣಿಗಳು ದೈನಂದಿನ ಭಾರತೀಯ ಜೀವನದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿವೆ. ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. </p><p>* <strong>ಒಂದೇ ಆ್ಯಪ್, ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಆಯ್ಕೆಗಳು:</strong> 'ತಡ್ಕಾ'ವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲೇ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ, ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. </p><p>* <strong>ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ:</strong> ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ 'ತಡ್ಕಾ'ದಲ್ಲಿನ ಮೈಕ್ರೋ ಸರಣಿಗಳು ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಟೆಟ್ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. </p><p>ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ 'ತಡ್ಕಾ' ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಉದ್ದವಿರುವ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲದವರು ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಸರಣಿಗಳ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.