ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಜೂನ್ 2026
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ಕೆಡಿ, ದಿ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ ಸೇರಿ ಈ ವಾರ OTTಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 5 ಜೂನ್ 2026, 11:01 IST
Last Updated : 5 ಜೂನ್ 2026, 11:01 IST
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ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಕೆಡಿ, ದಿ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ ಸೇರಿ ಈ ವಾರ OTTಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಈ ವಾರ ಜೀ5, ಅಮೆಜಾನ್‌ ಪ್ರೈಮ್‌ ಮತ್ತು ಸನ್‌ನೆಕ್ಸ್ಟ್‌ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ಕೆಡಿ: ದಿ ಡಿವಿಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ನಟನೆಯ, ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡಿವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 5ರಿಂದ ಜೀ5 ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ.
ದಿ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ
ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ಮತ್ತು ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ ಅಭಿನಯದ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕಥಾಹಂದರದ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 5ರಿಂದ ಸನ್‌ನೆಕ್ಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಪೀಟರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್
ಕೊಡಗಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಸುಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪೀಟರ್' ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 5ರಿಂದ ಅಮೆಜಾನ್‌ ಪ್ರೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಥೆಯ ವಲವಾರ
ಮಲೆನಾಡಿನ ಹಳ್ಳಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ 'ವಲವಾರ' ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 5ರಿಂದ ಜೀ5ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರೇಮಂ ಮಧುರಂ ಲಭ್ಯತೆ
ಹೊಸಬರ ತಂಡ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ 'ಪ್ರೇಮಂ ಮಧುರಂ' ಸಿನಿಮಾ ಅಮೆಜಾನ್‌ ಪ್ರೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
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