ಕೆಡಿ, ದಿ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ ಸೇರಿ ಈ ವಾರ OTTಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ

<p>ಜೀ5, ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್, ಸನ್ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ(ಜೂನ್ 1–ಜೂನ್ 7) ಕನ್ನಡದ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. </p><h3>ಈ ವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು: </h3> .<p><strong>ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಕೆಡಿ: ದಿ ಡಿವಿಲ್’</strong></p><p><strong>ಸಿನಿಮಾ</strong>: ‘ಕೆಡಿ: ದಿ ಡಿವಿಲ್’ </p><p><strong>ಭಾಷೆ:</strong> ಕನ್ನಡ </p><p><strong>ಒಟಿಟಿ:</strong> ಜೀ5 </p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ:</strong> ಜೂನ್ 5</p><p>ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ, ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ನಟನೆಯ ‘ಕೆಡಿ: ದಿ ಡಿವಿಲ್’ ಸಿನಿಮಾವು ಜೂನ್ 5ರಿಂದ ಜೀ5ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 80ರ ದಶಕದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭೂಗತ ಜಗತ್ತು, ಅದರ ರಕ್ತಚರಿತ್ರೆ, ರಾಜಕೀಯದ ಪೈಪೋಟಿ, ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಘರ್ಷ–ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ರವಿಚಂದ್ರನ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತಾರಾ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರವು ಮಿಶ್ರ ಪತ್ರಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. </p>.<p><strong>ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಬಂಡಾಯದ ಕಥನ ‘ದಿ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ’</strong></p><p><strong>ಸಿನಿಮಾ:</strong> ದಿ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ </p><p><strong>ಭಾಷೆ:</strong> ಕನ್ನಡ </p><p><strong>ಒಟಿಟಿ:</strong> ಸನ್ನೆಕ್ಸ್ಟ್ </p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ:</strong> ಜೂನ್ 5</p><p>ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ, ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ‘ದಿ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ’ ಸಿನಿಮಾವು ಜೂನ್ 5ರಿಂದ ಸನ್ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವು 70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಯುವಕನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಯುವಕನ ಬದುಕು ಹಾಗೂ ಸಂಘರ್ಷದ ಸುತ್ತಾ ಸಾಗುವ ಕಥೆ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಬಿ.ಸುರೇಶ, ಸಂಪತ್ ಮೈತ್ರೇಯ, ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮತ್ತು ರವಿಶಂಕರ್ ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಫೆಬ್ರುವರಿ 27ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. </p>.<p><strong>ರಹಸ್ಯಗಳ ಸುತ್ತಾ ಸಾಗುವ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ‘ಪೀಟರ್’</strong></p><p><strong>ಸಿನಿಮಾ:</strong> ಪೀಟರ್ </p><p><strong>ಭಾಷೆ:</strong> ಕನ್ನಡ </p><p><strong>ಒಟಿಟಿ:</strong> ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ </p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ:</strong> ಜೂನ್ 5</p><p>ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ ‘ಪೀಟರ್’, ಜೂನ್ 5ರಿಂದ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ದೂರದರ್ಶನ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಧ್ರುವ, ರವೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಾಹ್ನವಿ ರಾಯಲ, ಪ್ರತಿಮಾ ನಾಯಕ್, ರಘು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್, ರಾಮ ನಾಡಗೌಡ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡಗಿನ ಮಡಿಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಭಾಗಮಂಡಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣವಾಗಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸದ್ರೋಹ ಮತ್ತು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. </p>.<p><strong>ಸ್ವಚ್ಛ, ಮುದವಾದ ಕಥೆಯ ‘ವಲವಾರ’</strong></p><p><strong>ಸಿನಿಮಾ:</strong> ವಲವಾರ </p><p><strong>ಭಾಷೆ:</strong> ಕನ್ನಡ </p><p><strong>ಒಟಿಟಿ:</strong> ಜೀ5 </p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ:</strong> ಜೂನ್ 5</p><p>ಹೊಸಬರೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವ ಕನ್ನಡದ ‘ವಲವಾರ’ ಚಿತ್ರವು ಜೂನ್ 5ರಂದು ಜೀ5 ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರ ಕುಟುಂಬದ ಸುತ್ತ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯು ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸಂಕಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬವೊಂದರ ನೋವು – ನಲಿವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿ ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುತನ್ ಗೌಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕ್ ಕೌಶಲ್, ಶಯನ್, ಮಾಲತೇಶ್, ಹರ್ಷಿತಾ ಗೌಡ, ಅಭಯ್ ಮತ್ತಿತರರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಜ.30ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರವು ಹಳ್ಳಿಯ ಹಿನ್ನಲೆಯ ಬಾಲ್ಯದ ಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಗಮನಸೆಳೆದಿತ್ತು. </p>.<p>ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸಬರೇ ಸೇರಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯುಳ್ಳ ‘ಪ್ರೇಮಂ ಮಧುರಂ’ ಸಿನಿಮಾ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>