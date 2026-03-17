<p>ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಸನ್ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ(ಮಾ.15–ಮಾ.21) ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ, ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. </p>.<h3>ಈ ವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು..</h3><p><strong>ಸಿನಿಮಾ: ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ:</strong> ಕನ್ನಡ</p><p><strong>ಒಟಿಟಿ:</strong> ಜೀ5</p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ:</strong> ಮಾ.19</p><p>ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್’, ಮಾ.19ರಿಂದ ಜೀ5ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ನಟನೆಯ ಚಿತ್ರವು ಜ.23 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. 80ರ ದಶತಕದಲ್ಲಿ ಭೂ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ನಡುವೆ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಹೋರಾಟದ ಚಿತ್ರಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ₹12 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಜಡೇಶ್ ಕೆ. ಹಂಪಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಿಥನ್ಯಾ ವಿಜಯ್, ಉಮಾಶ್ರೀ, ಭಾವನಾ ರಾವ್, ಸಂಪತ್ ಮೈತ್ರೇಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. </p>.<p><strong>ಸಿನಿಮಾ: ವಲವಾರ</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ:</strong> ಕನ್ನಡ</p><p><strong>ಒಟಿಟಿ:</strong> ಸನ್ನೆಕ್ಸ್ಟ್</p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ:</strong> ಮಾ.20</p><p>ಹೊಸಬರೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವ ಕನ್ನಡದ ‘ವಲವಾರ’ ಚಿತ್ರವು ಮಾ.20ರಂದು ಸನ್ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರ ಕುಟುಂಬದ ಸುತ್ತ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯು ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸಂಕಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬವೊಂದರ ನೋವು – ನಲಿವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿ ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುತನ್ ಗೌಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕ್ ಕೌಶಲ್, ಶಯನ್, ಮಾಲತೇಶ್, ಹರ್ಷಿತಾ ಗೌಡ, ಅಭಯ್ ಮತ್ತಿತರರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಜ.30ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರವು ಹಳ್ಳಿಯ ಹಿನ್ನಲೆಯ ಬಾಲ್ಯದ ಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಗಮನಸೆಳೆದಿತ್ತು. </p>.<p><strong>ಸಿನಿಮಾ: ಬಾರ್ಡರ್ 2</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ:</strong> ಹಿಂದಿ</p><p><strong>ಒಟಿಟಿ:</strong> ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್</p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ:</strong> ಮಾ.20</p><p>ಬಾಲಿವುಡ್ನ ವಾರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಬಾರ್ಡರ್ 2’, ಮಾ.20ರಿಂದ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ಅಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರವು ಜ.23ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ₹250 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. 1997ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಅನುರಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಬಾರ್ಡರ್' ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ, ಅಹಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವರುಣ್ ಧವನ್, ದಿಶ್ಚಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಮತ್ತು ಸೋನಮ್ ಬಾಜ್ವಾ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p><strong>ಸಿನಿಮಾ: ಸೀತಾ ಪಯಣ</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ:</strong> ಕನ್ನಡ</p><p><strong>ಒಟಿಟಿ:</strong> ಸನ್ನೆಕ್ಸ್ಟ್</p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ:</strong> ಮಾ.20</p><p>ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದ ‘ಸೀತಾ ಪಯಣ’ ಸಿನಿಮಾವು ಮಾ.20ರಂದು ಸನ್ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಕತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಮಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅರ್ಜುನ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ, ನಿರಂಜನ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯಿಲ್ಲದೇ ಬೆಳೆದ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ತಂದೆ ಮತ್ತು ದೂರದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳುವ ಮಗಳ ಸುತ್ತ ಚಿತ್ರದ ಕತೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಫೆ.14ರಂದು ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರವು ₹8.7 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಾ ಸರ್ಜಾ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>