ಒಟಿಟಿಗೆ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್–3: ಯಾವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ?

ನಟ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಮಿಲನ ನಾಗರಾಜ್ ಅಭಿನಯದ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್–3 ಚಿತ್ರವು ಮೇ 8ರಂದು ಜೀ–5ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ 'ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್–3' ಸಿನಿಮಾವು ಈಗ ಒಟಿಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 4 ವಾರದೊಳಗೆ ಒಟಿಟಿ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ. ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್-3 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 50 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.

ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್–3 ಮನಮುಟ್ಟುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಟ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಮಿ ಫಿಲಂಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಮಿಲನ ನಾಗರಾಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ, ಮಿಲನ ನಾಗರಾಜ್, ಸಂವೃತಾ, ಅಮೃತಾ ಐಯ್ಯಂಗಾರ್, ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್, ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಒನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್–2ರ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ,ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ಬಳಿಕ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್–3 ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಕಥೆಯು ಆದಿತ್ಯ (ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ) ಹಾಗೂ ನಿಧಿ (ಸಂವೃತಾ) ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ನಿಧಿಯನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್–2ರಲ್ಲಿ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ತಂದೆ-ಮಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಈ ಕಥೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ.