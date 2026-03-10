OTT: ಈ ವಾರ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು..

<p>ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ(ಮಾ.8–ಮಾ.14) ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ, ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. </p>.<h3>ಈ ವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು</h3><p><strong>ಸಿನಿಮಾ: ಮೇಡ್ ಇನ್ ಕೊರಿಯಾ</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ:</strong> ತಮಿಳು</p><p><strong>ಒಟಿಟಿ:</strong> ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್</p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ:</strong> ಮಾ.12</p><p>ಕೊರಿಯಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು, ಕೊನೆಗೂ ಸಿಯೋಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ‘ಮೇಡ್ ಇನ್ ಕೊರಿಯಾ’ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ. ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅರುಲ್ ಮೋಹನ್, ಪಾರ್ಕ್ ಹೈ-ಜಿನ್, ನೋ ಹೋ-ಜಿನ್, ರಿಷಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವು ನೇರ ಒಟಿಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾ.12ರಿಂದ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. </p>.<p><strong>ಸಿನಿಮಾ: ದಿ ತಾಜ್ ಸ್ಟೋರಿ</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ:</strong> ಹಿಂದಿ </p><p><strong>ಒಟಿಟಿ:</strong> ಲಯನ್ಸ್ಗೇಟ್ ಪ್ಲೇ</p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ:</strong> ಮಾ.13</p><p>ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ರೂಮ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸಿನಿಮಾ ‘ದಿ ತಾಜ್ ಸ್ಟೋರಿ’, ಮಾರ್ಚ್ 13ರಿಂದ ಲಯನ್ಸ್ಗೇಟ್ ಪ್ಲೇ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. ತುಷಾರ್ ಅಮರೀಶ್ ಗೋಯೆಲ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಹಲವು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್, </p><p>ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್, ಅಮೃತಾ ಖಾನ್ವಿಲ್ಕರ್, ನಮಿತ್ ದಾಸ್, ಸ್ನೇಹಾ ವಾಘ್\tಅವರು ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ದಿ ತಾಜ್ ಸ್ಟೋರಿ’ 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. 165 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯಿದೆ.</p>.<p><strong>ಸಿನಿಮಾ: ಪೆನ್ನಮ್ ಪೊರಟ್ಟಮ್</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ:</strong> ಮಲಯಾಳ</p><p><strong>ಒಟಿಟಿ:</strong> ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್</p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ:</strong> ಮಾ.13</p><p>ಮಾಲಿವುಡ್ನ ‘ಪೆನ್ನಮ್ ಪೊರಟ್ಟಮ್’ ಸಿನಿಮಾವು ಮಾ.13ರಿಂದ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. ತಿಳಿಹಾಸ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಡಂಬನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜೇಶ್ ಮಾಧವನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಫೆ.13ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ರೈನಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್, ರಾಜೇಶ್ ಮಾಧವನ್, ಸತೀಶ್ ಪುಳಿಕ್ಕ ಅವರು ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.</p>.<p><strong>ಸಿನಿಮಾ: ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ:</strong> ಕನ್ನಡ</p><p><strong>ಒಟಿಟಿ:</strong> ಜೀ5</p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ:</strong> ಮಾ.13 </p><p>ದುನಿಮಾ ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ ‘ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್’ ಸಿನಿಮಾವು ಮಾ.13ರಿಂದ ಜೀ5 ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಜಡೇಶ ಕೆ. ಹಂಪಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 80–90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿನ ಅಸಮಾನತೆ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಕ್ರಾಂತಿ–ಹೋರಾಟದ ಕಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ, ರಚಿತಾ ರಾಮ್, ಉಮಾಶ್ರೀ, ರಿತನ್ಯಾ, ಶಿಶಿರ್ ಬೈಕಾಡಿ, ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಂತಾದ ತಾರಾ ಬಳಗವಿದೆ. </p>.Women's Day: ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಐದು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.. .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>