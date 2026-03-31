OTT: ಈ ವಾರ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು..

ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ(ಮಾ.29–ಏ.4) ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ, ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. </p>.<h3><strong>ಈ ವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು</strong></h3>.<p>ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಡ್ರಾಮಾ ಸಿನಿಮಾ 'ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿನಿ ಸುಪ್ಪಿನಿ ಸುದ್ದಪೂಸನಿ ' ಏ.3ರಿಂದ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಕುಟುಂಬವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಪರಾಧವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಚಿತ್ರಕತೆ. ತಿಳಿ ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ಚಿತ್ರವು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿರೋಧಗಳು ಮತ್ತು ಹಗರಣಗಳ ಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವಾಜಿ, ಲಯಾ, ರೋಹನ್, ಶರತ್ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಧೀರ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅವರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 6ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರವು 2 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ ಅವಧಿಯಿದೆ.</p>.<p>ಹಾಲಿವುಡ್ನ 'ಅವತಾರ್' ಸಿನಿಮಾ ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ 'ಅವತಾರ್: ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಷ್ ' ಚಿತ್ರವು ಮಾ.31ರಿಂದ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೊ ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು 2025ರ ಡಿ.19ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 1.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹12,450 ಕೋಟಿ<strong>)</strong> ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾವು 3 ಗಂಟೆ 17 ನಿಮಿಷ ಅವಧಿಯಿದೆ.</p>.<p>ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ವಧ್' ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ 'ವಧ್ 2' ಚಿತ್ರವು ಏ.3ರಿಂದ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಜಸ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಧು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ಹಾಗೂ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ₹4.66 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಲವು ಚಿತ್ರೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದು, ಸಿನಿ ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಚಿತ್ರವು 131 ನಿಮಿಷ ಅವಧಿಯಿದೆ.