ಮಂಗಳವಾರ, 31 ಮಾರ್ಚ್ 2026
OTT: ಈ ವಾರ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು..

anjay G M
Sanjay G M
Published : 31 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:51 IST
Last Updated : 31 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:51 IST
1

ಸಿನಿಮಾ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿನಿ ಸುಪ್ಪಿನಿ ಸುದ್ದಪೂಸನಿ                                         ಭಾಷೆ: ತೆಲುಗು                                                                                            ಒಟಿಟಿ: ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌                                                                                          ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಏ. 3

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿನಿ ಸುಪ್ಪಿನಿ ಸುದ್ದಪೂಸನಿ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿನಿ ಸುಪ್ಪಿನಿ ಸುದ್ದಪೂಸನಿ 

2

ಸಿನಿಮಾ: ಅವತಾರ್: ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಷ್                                                      ಭಾಷೆ: ಇಂಗ್ಲೀಷ್                                                                                    ಒಟಿಟಿ: ಅಮೆಜಾನ್‌ ಪ್ರೈಮ್‌ (ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೊ ರೆಂಟ್)                                        ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಮಾ. 31

ಅವತಾರ್: ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಷ್

ಅವತಾರ್: ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಷ್ 

3

ಸಿನಿಮಾ: ವಧ್ 2                                                                                      ಭಾಷೆ: ಹಿಂದಿ                                                                                                ಒಟಿಟಿ: ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌                                                                                  ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಏ. 3

ವಧ್ 2

ವಧ್ 2     

