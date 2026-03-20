ಪಂಚಾಯತ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿ: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ 5ನೇ ಆವೃತ್ತಿ

<p>ನಾಲ್ಕು ಆವೃತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ಪಂಚಾಯತ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ 5 ಆವೃತ್ತಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೊ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. </p><p>ಪಂಚಾಯತ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸರಣಿಯ 5ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಥೆಯ ತಿರುಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ಎಂಬಿಎ ಓದುವ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅದನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸೇಡಿನ ಜ್ವಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬುದೆ ಕಥೆಯಾಗಿರಲಿದೆ.</p><p>ಸದ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಪಂಚಾಯತ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ರಚಿಸಿದ್ದು, ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸರಣಿಯ 5ನೇ ಆವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ತ್ರಿಪಾಠಿಯಾಗಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಮಂಜು ದೇವಿಯಾಗಿ ನೀನಾ ಗುಪ್ತಾ, ಬ್ರಿಜ್ ಭೂಷಣ್ ದುಬೆಯಾಗಿ ರಘುಬೀರ್ ಯಾದವ್, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಪಾಂಡೆಯಾಗಿ ಫೈಸಲ್ ಮಲಿಕ್, ವಿಕಾಸ್ ಆಗಿ ಚಂದನ್ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ರಿಂಕಿಯಾಗಿ ಸಾನ್ವಿಕಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಜತೆಗೆ ಭೂಷಣ್ ಶರ್ಮಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಕ್ರಾಂತಿ ದೇವಿಯಾಗಿ ಸುನೀತಾ ರಾಜ್ವರ್, ಬಿನೋದ್ ಆಗಿ ಅಶೋಕ್ ಪಾಠಕ್ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ಖಾನ್ ಸಹ ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪಂಚಾಯತ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಆವೃತಿ 2020ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 3ರಂದು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಆವೃತಿ 2022ರ ಮೇ 18ರಂದು ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ಸರಣಿಯ 3ನೇ ಆವೃತಿಯು 2024ರ ಮೇ 28ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೂರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿತ್ತು. 2025ರ ಜೂನ್ 24ರಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ 4ನೇ ಆವೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿತ್ತು.</p>