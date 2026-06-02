ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿಯ ‘ವೇವ್ಸ್ ಒಟಿಟಿ’ಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಬಳಕೆದಾರರು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 'ವೇವ್ಸ್ ಒಟಿಟಿ'ಯ ನೋಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಒಂದು ಕೋಟಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ.</p><p>'ವೇವ್ಸ್ ಒಟಿಟಿ'ಯು ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. </p><p>130ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೇವ್ಸ್ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ 24,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಟೆಂಟ್, 15 ಸಾವಿರ ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು 140 ನೇರಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ.</p><p>ವೇವ್ಸ್ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆಯ ಜೊತೆ, ಸುದ್ದಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.</p><p>ವೇವ್ಸ್ ಒಟಿಟಿಯನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ 1.4 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>