ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಮರ್ದಾನಿ–3 ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗೆ

ಜನವರಿ 30ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ನಟನೆಯ 'ಮರ್ದಾನಿ-3' ಸಿನಿಮಾವು ಮಾರ್ಚ್ 27 ರಿಂದ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಅಭಿರಾಜ್ ಮಿನವಾಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮರ್ದಾನಿ-3 ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಶಿವಾನಿ ಶಿವಾಜಿ ರಾಯ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿರುವ ಮರ್ದಾನಿ 3 ಸಿನಿಮಾವು ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ನಗರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಾರ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಕಾಣೆಯಾದಾಗ, ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಶಿವಾನಿ ಶಿವಾಜಿ ರಾಯ್ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಳ್ಳಸಾಗಣಿಕೆ ಮಾಫಿಯಾವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕವ ಭಯಾನಕ ಕಥೆಯೆ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಿ ಶಿವಾಜಿ ರಾಯ್ ಅವರ ಖಡಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಪಾತ್ರವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಾನಕಿ ಬೋಡಿವಾಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಆಯುಷ್ ಗುಪ್ತಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮರ್ದಾನಿ–3 ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ₹78.17 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.