ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರೀಡ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಚಟುವಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಮಾರ್ಕ್ ರಾಂಡಾಲ್ಫ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ 1997ರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ರೀಡ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ಅವರ ನಂತರ ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ್ದರು. 2023ರವರೆಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು.

ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಕೊಡುಗೆಯು ಕೇವಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಸಂತೋಷದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ನೀಡುವುದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ರೀಡ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗುರುವಾರ(ಏ.17) ತನ್ನ ಮೂರನೇ ತೈಮಾಸಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ವೇಳೆ ರೀಡ್ ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅವರು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಮೂರನೇ ತೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ಷೇರು ಶೇ 9ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ.