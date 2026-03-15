ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಸೀತಾ ಪಯಣ’ ಶೀಘ್ರವೇ ಒಟಿಟಿಗೆ

ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅರ್ಜುನ್, ನಿರಂಜನ್ ನಟಿಸಿರುವ 'ಸೀತಾ ಪಯಣ' ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 20ರಂದು ಸನ್ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಸೀತಾ ಪಯಣ ಚಿತ್ರವು ಫೆಬ್ರುವರಿ 14 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ₹8.7 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಾ ಸರ್ಜಾ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೀತಾ ಪಯಣದ ಕಥೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಸೀತಾ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಂದೆಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಮದುವೆಯ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರ ತಂದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸೀತಾಳಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮುಂದೂಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಅಭಿಯ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಸೀತಾಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಾದ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಸತ್ಯರಾಜ್, ಕೋವೈ ಸರಳಾ, ಬಿತ್ತಿರಿ ಸತಿ, ಸರಣ್, ಸಿರಿ ಹನುಮಂತ್, ಮಣಿ ಚಂದನ, ಸುಮಿತ್ರ, ಪೋಸಾನಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ, ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಫಣಿ, ನರ್ರಾ ಶ್ರೀನು, ಫಿಶ್ ವೆಂಕಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.