<p>ಶೇರ್ಚಾಟ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ‘ಕ್ವಿಕ್ ಟಿವಿ’, ಆರಂಭವಾದ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. </p><p>ಕ್ವಿಕ್ ಟಿವಿಯು ಮೈಕ್ರೋ–ಡ್ರಾಮಾಗಳ ವೆರ್ಟಿಕಲ್ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರೋಚಕ ಕಥೆಗಳು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಡ್ರಾಮಾ, ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಗಳು, ಫ್ಯಾಂಟಸಿ-ಆಕ್ಷನ್ ಸರಣಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ. </p><p>ಕ್ವಿಕ್ ಟಿವಿಯ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲ್ ಚೋಪ್ರಾ, ರಜನೀಶ್ ದುಗ್ಗಲ್, ಪಿಯೂಷ್ ಸಹದೇವ್, ಝಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ವಿಗ್ ಮುಂತಾದ ಮುಖ್ಯಧಾರೆ ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸರಣಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. </p><p>ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಶೇರ್ಚಾಟ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. </p><p>ಶೇರ್ಚಾಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಜ್ ಆ್ಯಪ್, ಕ್ವಿಕ್ ಟಿವಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>