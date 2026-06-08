ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ OTTಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಸೂರ್ಯ, ತ್ರಿಷಾ ನಟನೆಯ ‘ಕರುಪ್ಪು’

<p>ತಮಿಳಿನ ನಟ ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ನಟನೆಯ ‘ಕರುಪ್ಪು’ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗೂ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೇ ಜೂನ್ 12 ರಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ.</p><p>ಆರ್.ಜೆ. ಬಾಲಾಜಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ಕರುಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹300 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ, ಸೂರ್ಯ ನಟನೆಯ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆನಿಸಿದೆ. ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್.ಜೆ. ಬಾಲಾಜಿ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದ್ರನ್ಸ್, ಅನಘಾ, ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಜಾರ್ಜ್ ಮರಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಆಡುಕಲಂ ನರೇನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಅಭಯಂಕರ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಕರುಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಡ್ರೀಮ್ ವಾರಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಬು ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಆರ್. ಪ್ರಭು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ‘ಸಿನಿಮಾ ತಡವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಳಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು.</p><p>ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾವು ಮೇ 15 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ 9 ಗಂಟೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವು ರದ್ದಾಗಿತ್ತು.</p>