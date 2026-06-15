JioHotstarನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮ್ಯಾಸ್ಸೆ ನಟನೆಯ ವೆಬ್ ಸರಣಿ

<p>12th ಫೇಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮ್ಯಾಸ್ಸೆ ಅಭಿನಯನದ ಹೊಸ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ‘ಪ್ರೀತಂ & ಪೆಡ್ರೊ’, ಜಿಯೊ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 3ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. </p><p>‘ಪ್ರೀತಂ & ಪೆಡ್ರೊ’ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸರಣಿಯು ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. </p>.<p>ಈ ಸರಣಿಯು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೈಜ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ ಪರಿಣಿತ ಪಾತ್ರಗಳು ಜಾಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಭೇದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದರ ಸುತ್ತ ಈ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ಅವಿನಾಶ್ ಅರುಣ್ ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಹಿರಾನಿ ಅವರು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ, ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮ್ಯಾಸ್ಸೆ, ವಿರ್ ಹಿರಾನಿ, ಮೋನಾ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೊಮನ್ ಇರಾನಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>