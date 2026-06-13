<p>ಸಂದೇಶ ಸಾರುವ ಗಟ್ಟಿ ಕಥೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು</p>.<p>ಪ್ರಣಂ ದೇವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ರವಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರವಿದು. ಅಪ್ಪ–ಮಗನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ನಾಯಕನ ತಂದೆ ಮುತ್ತಣ್ಣನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹುಣಸೂರು ನಿರ್ದೇಶನವಿದೆ. ತಂದೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುತ್ತಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಗ ಶಿವು ಬದುಕೇ ಚಿತ್ರಕಥೆ. ಜತೆಗೆ ಶಿವುವಿನ ಪ್ರೇಮ ಪಯಣ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಮರ್ಷಿ ಯಲ್ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.</p>.<p>ತೊನ್ನಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಅನುಭವಿಸುವ ನೋವು, ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಹಾಸ್ಯಮಯ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಟಿಸುತ್ತ ಹೋಗುವ ಚಿತ್ರವಿದು. ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಥೆಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ರೂಪ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಗೌಡ. ಜತೆಗೆ ಸ್ವತಃ ತೊನ್ನಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರೇ ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಜಲ್ ಕುಂದರ್ ಇವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಸಮಾಜ ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ ಮಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಲು ತಾಯಿ ಹೋರಾಡುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಜಯ್ ರಾವ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಅರ್ಚನಾ ಜೋಯಿಸ್ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಎಳೆಯ ಬಾರದು, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಂದೇಶ ವಿದೆ. ತಾಯಿ, ಮಗಳ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವ ವಕೀಲನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ರಾವ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪವನ್ ಭಟ್ ನಿರ್ದೇಶನವಿದೆ.</p>.<p>ಮುಟ್ಟಿನ ಆಧಾರಿತ ಗಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾವಿದು. ಸಂತೋಷ್ ಮಾಳ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ ಕೆಲ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು, ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಜೆನ್ಜಿ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಮುಟ್ಟಿನಿಂದ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಥೆ. ಮುಟ್ಟಾದಾಗ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಂತೆ ನೋಡಬಾರದು, ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಸಂದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p>ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಘಟನೆಗಳ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನೇ ಕಥೆಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರವಿದು. ಖ್ಯಾತ ನಟ ಚಿತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಸೆ ಪಡುವ ಹುಡುಗನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಭೀಮರಾವ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆರೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ–ನಾಯಕಿ ಇಬ್ಬರೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಮಲಿಯಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದ ಚಮ್ಮಾರನ ಮಗನಾದ ನಾಯಕ ‘ವಿನ್ಯಾ’(ವಿನಯ)ನಿಗೆ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ನಾದರಿ ಚೆನ್ನಾನ ‘ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್’ನಲ್ಲಿ ಹೇರ್ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಸೆ. ಆತನ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದೇ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಥೆ.</p>.<p>ಯಶೋದಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ 71ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರೋತ್ಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತು. ರೈತನೊಬ್ಬ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಜಗ್ಗದೇ ತನ್ನ ಎರಡು ಎಕರೆ ಹೊಲವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಥೆ. ಜತೆಗೆ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ತೀರಿಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಹೆಣವನ್ನು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ತರಲು ಪರದಾಡುವ ಅಂಶವು ಕಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಬದುಕಿನ ಕುರಿತಾದ ಸಂದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p>ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತರೆ, ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಭಜನೆ ಹಾಡುವ ಕುಟುಂಬದ ಯುವಕ ಅರಸಯ್ಯ. ಕೇವಲ ಎರಡನೇ ತರಗತಿ ಓದಿರುವ, ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸದ ಈತನ ಬದುಕೇ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ. ಜೆ.ವಿ.ಆರ್ ದೀಪು ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರವಿದು. ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಿರೇಮಠಗೆ ರಶ್ಮಿತ ಆರ್. ಗೌಡ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಚಿತ್ರ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸದವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ದಾಟಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-51-256473267</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>