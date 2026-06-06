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‘ಹಸ್ರವ್ವ’ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ‘ಪಚ್ಚ’ನ ಪಯಣ

ಭಿಲಾಷ್ ಪಿ.ಎಸ್‌.
ಅಭಿಲಾಷ್ ಪಿ.ಎಸ್‌.
Published : 6 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 6 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
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ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆ : ‘ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ’.
ನಿರ್ಮಾಣ:ಪ್ರಿಯಾ
ನಿರ್ದೇಶಕ: ವಿವೇಕ
ಪಾತ್ರವರ್ಗ:ಸಂಚಿತ್‌, ಕಾಜಲ್‌ ಕುಂದರ್‌, ಹರಿಣಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌, ಜೈ, ಮಯೂರ್‌ ಪಟೇಲ್‌, ಮಂಜು, ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಹಿರೇಮಠ
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