‘ಹಸ್ರವ್ವ’ನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ‘ಪಚ್ಚ’ನ ಪಯಣ

<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾದಕವಸ್ತುವಿನ ಮಾರಾಟದ ಸುತ್ತ ಕಥೆ ಇರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸರಣಿಯಾಗಿ ಹಲವು ಬಂದಿವೆ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ‘ಕೈದಿ’ ಹಾಗೂ ‘ವಿಕ್ರಮ್’ ಸಿನಿಮಾ ಸರಣಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದವು. ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ‘ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚ’.</p><p>ಮೈಸೂರು ನಗರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ 2001 ರಿಂದ 2011ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಥೆ ಹೆಣೆದಿದ್ದಾರೆ. ‘ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವ್ಯಸನದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಥೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ.</p><p>ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 2002ರಲ್ಲಿ ಕಥೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ‘ಪ್ರಶಾಂತ–ಪಚ್ಚ’(ಸಂಚಿತ್) ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪೈರಸಿ ಮಾಡಿ ಮಾರುವುದು ಈತನ ಹಾಗೂ ಈತನ ತಂಡದ ಕೆಲಸ. ತಾಯಿ, ತಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಪಚ್ಚನ ವಾಸ. ಇಂತಹ ಪಚ್ಚನ ತಂದೆ ನಿಧನವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗಾಂಜಾ ಬೆಳೆಯುವ ವ್ಯವಹಾರ ಪಚ್ಚನದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಗರದ ಮೇಯರ್ ‘ಮಹೇಂದ್ರ’ನ ಸಾರಥ್ಯ. ಮಲಸಹೋದರ ‘ನಾಗಪ್ಪ’ನೂ ಈ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಸುಳಿಯೊಳಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಇಳಿಯುವ ‘ಪಚ್ಚ’ನ ಕಥೆಯೇ ಸಿನಿಮಾ.</p><p>ಸಿನಿಮಾದ ಅವಧಿ ಕೇವಲ 95 ನಿಮಿಷವಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡಿಯನ್ನಿರಿಸಿ ಕಥೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿತ್ರಕಥೆಯೂ ವೇಗವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳಿನ ‘ವಿಕ್ರಮ್’ ಸಿನಿಮಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಎರಡನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೀರೊ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಖಳನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಕಥೆಯ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದು. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ಹಲವು ಫ್ರೇಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರಂತೇ ಸಂಚಿತ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಹಸ್ರವ್ವ’ ಹಾಡು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗುನುಗುವಂತಿದೆ. ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರಕಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಶೇಖರ್ಚಂದ್ರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ ಮೈಸೂರನ್ನು ಅಂದವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>