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Peddi Movie Review: ‘ಪೆದ್ದಿ’ಯ ಅಸಾಧಾರಣ ಹೋರಾಟ: ರಾಮ್‌ಚರಣ್‌ಗೆ ಶಿವಣ್ಣ ಸಾಥ್

ೀಪಕ್ ಎನ್.
ದೀಪಕ್ ಎನ್.
Published : 5 ಜೂನ್ 2026, 6:55 IST
Last Updated : 5 ಜೂನ್ 2026, 6:55 IST
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ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆ : ಪೆದ್ದಿ
ನಿರ್ದೇಶಕ:ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಸನಾ
ಪಾತ್ರವರ್ಗ:ರಾಮ್‌ಚರಣ್, ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್, ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ದಿವ್ಯೆಂದು ಶರ್ಮಾ, ಬೊಮನ್ ಇರಾನಿ, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್, ರಾವ್‌ ರಮೇಶ್‌
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