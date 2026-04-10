‘ಟೆರರ್‌’ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ: ನಾಯಕನ ವಿಜೃಂಭಣೆಗಷ್ಟೇ ಒತ್ತು

ಕಥೆಯ ನಾಯಕನ ವಿಜೃಂಭಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ, ಕಥೆ–ಚಿತ್ರಕಥೆಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನಹರಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 'ಟೆರರ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಹೀಗೇ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಮಯವಾದ ಚಿತ್ರಕಥೆಯಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಂತರದಿಂದ ಕಥೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿಜಯ್ ಆದಿತ್ಯ ರಾಯ್(ಆದಿತ್ಯ) ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕನ ಮಗ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ತಂದೆ–ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾತ. ಇಂತಹ ವಿಜಯ್ ಯುವಕನಾದಾಗ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ, ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮನಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ದಂಧೆ ಶುರುಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ವಿಜಯ್ಗೆ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆತನ ಕಥೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ತನ್ನ ಕಥೆಯ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಾಯಕನ ಪ್ರತಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ, ಸ್ಲೋಮೋಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ. ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಹಾಗೂ ಸಂಕಲನ ಗೊಂದಲದ ಗೂಡು. ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೃತಕವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಲ್ಲೂ ನೈಜತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾಯಕನನ್ನು ವಿಜೃಂಭಿಸಲೆಂದೇ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು ಚಿತ್ರದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕಥೆ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಹರಿವು ಇಲ್ಲ. ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಕಥೆಯನ್ನು ಸರಳ ಮಾಡುವ, ಅನಗತ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕುವ ಅವಕಾಶ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗಿತ್ತು. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನೈಜತೆಯ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಪ್ಪು, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಬಿಐಯಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ! ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಗರ ಕಿಟ್ಟಿ, ದೇವರಾಜ್, ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಶರತ್ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ, ಧರ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.