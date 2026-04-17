‘ರಂಗಭೂಮಿ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯ ವಿಕಾಸ’

ಅಳವಂಡಿ: 'ಮಕ್ಕಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂವೇದನೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲು ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ರಂಗಭೂಮಿ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯ ವಿಕಾಸ ಪಡೆಯಬಹುದು' ಎಂದು ನಿನಾಸಂ ರಂಗಭೂಮಿ ತರಬೇತಿದಾರ, ಶಿಬಿರದ ಆಯೋಜಕ ಕರಿಯಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಕವಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ (ಡಿ.ಪಿ.ಇ.ಪಿ) ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಸಿಗೆ ರಂಗ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ರಂಗಭೂಮಿಯು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಸೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ಕುರುಣಿ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಹೊನ್ನಕೇರಪ್ಪ ಮುಕ್ಕಣ್ಣನವರ, ಶರಣಪ್ಪ ಸಿದ್ನೆಕೊಪ್ಪ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ರಣದಪ್ಪ ಸುಂಕಣ್ಣನವರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುಗ್ರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ಗುಡಿ, ಚರಣಪ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ, ಮಂಜಪ್ಪ ಗುಗ್ರಿ, ಶರೀಫ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಪ್ರಕಾಶ ಗುಂಡಣ್ಣವರ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಯಶೋಧಾ ಹಕಾರಿ, ಸಮಿತ್ರಾ ಪಾಟೀಲ, ಜಂಬಣ್ಣ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ, ಗಣೇಶ ಮ್ಯಾಗೇರಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>