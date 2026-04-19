ಕಾಲಾತೀತ ಕಥೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಸ್ಪಂದನೆ

ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅಂತ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭಾವೋದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ರಂಗ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ 'ಕರ್ಣಾಸ್ತಮಾನ' ಏಕಾಂಕ ನಾಟಕ ಸಮರ್ಥ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಕರ್ಣನ ಅಸ್ತಮಾನವನ್ನು ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದಗೊಳಿಸುವ ಈ ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ.

ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ 'ಆಳ್ವಾಸ್ ರಂಗ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ'ದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು. ಜೀವನ್ ರಾಂ ಸುಳ್ಯ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಅರ್ಧಗಂಟೆಯ ಏಕಾಂಕ, ತನ್ನ ತಾತ್ವಿಕ ಗಂಭೀರತೆ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಮಹಾಭಾರತದ ಕರ್ಣನ ಅಸ್ತಮಾನವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, 'ಧರ್ಮ–ಅಧರ್ಮ', 'ಮಾತು–ಕೃತಿ', 'ಇತಿಹಾಸ–ವರ್ತಮಾನ'ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಾಟಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿಸಿ, ಸರಿ–ತಪ್ಪಿನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಇದರ ವಿಶೇಷ.

ಖಾಂಡವವನದ ಪ್ರಸಂಗದೊಂದಿಗೆ ನಾಟಕ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾಗ ಅಶ್ವಸೇನ ತನ್ನ ತಾಯಿ ತಕ್ಷಕಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋರಾಡುವ ದೃಶ್ಯ, ಇಂದಿನ ಪರಿಸರ ಸಂಕಟವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 'ಈ ನೆಲ ನಮ್ಮದು' ಎಂಬ ಅವನ ಹೃದಯಭರಿತ ಮಾತುಗಳು ಸಮಕಾಲೀನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಲು ಅಶ್ವಸೇನನು 'ಸರ್ಪಮುಖಿ' ಬಾಣವಾಗಿ ಕರ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಕುಂತಿಗೆ ನೀಡಿದ ವಚನದಂತೆ 'ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಬಾಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ತನ್ನ ನಿಲುವಿಗೆ ಕರ್ಣ ಬದ್ಧನಾಗಿರುವುದು ನಾಟಕದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು. ಕೃಷ್ಣನ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಕರ್ಣನಿಂದ ಈ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುವುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಕರ್ಣನ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತೀವ್ರತೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. 'ಅಧರ್ಮ ನಡೆದಾಗ ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವನ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಕದಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ 'ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ.

ಬೆಳಕು, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಶಬ್ದದ ಬಳಕೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯದ ಸೊಗಡನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸ್ಪರ್ಶ ಕಂಡುಬಂದು, ರಂಗಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸುವಾಸನೆ ಸೇರಿದೆ. ಅಭಿನಯವೂ ಸಹ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲಾವಿದರ ಸಾಧನೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಮುಖ್ಯ ಪುರುಷ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದರು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ದೀರ್ಘವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾಟಕದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಗತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ಷಣಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಈ ಸಣ್ಣ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.

ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ 'ವಿಶ್ವಮಾನವ' ಸಂದೇಶ ನಾಟಕದ ಹೃದಯವಾಗಿದೆ. ಜಾತಿ, ದ್ವೇಷ, ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ನಡುವೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಉಳಿಯಬೇಕ