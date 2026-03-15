ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಚಿಂತನೆಗಳ ಕೊಲಾಜ್

<p>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬದುಕು, ಚಿಂತನೆಗಳು, ಬರಹಗಳನ್ನು ರಂಗಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಡುವೆ, ಕೋಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಯ್ಯ ರಚಿಸಿ, ಚಿದಂಬರರಾವ್ ಜಂಬೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಲಾಜ್’ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ರಂಗಾಯಣ ರೆಪರ್ಟರಿ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜ–ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಯೋಗ.</p>.<p>ನಾಟಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ. ಅಮ್ಮ ಪಾಲುಕ್ಕಮ್ಮ ಭಯಂಕರ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಪೊರಕೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬೀಸುತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆದವರ ಮೂಢ ನಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕೆಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಕೋಪ. ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಕಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಝರ ಝರ ಝಾಡಿಸಿ ಒಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಯ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಮುಂದೆ ಸಮಾಜದ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಝಾಡಿಸಿ ತೆಗೆಯಲು ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬದುಕು, ಚಿಂತನೆಗಳ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ನಾಟಕದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಂಗಪರಿಕರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ‘ಪೊರಕೆ’ ಇಂಥ ಆಶಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸಂಸತ್ ಸ್ಥಾನದ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯವರೆಗಿನ ಘಟನೆಗಳು, ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿದ ನಾಟಕವಿದು. ಶಾಲೆಯ ದಿನಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಘಟನೆ, ಓದಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಒಲವು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಉನ್ನತ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ದೊರಕದ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ, ಚೌಡರ್ ಕೆರೆಯ ಪ್ರಸಂಗ… ಹೀಗೆ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಇಂಥ ಕೊಲಾಜ್ ರೂಪಿಸಲು ಜಂಬೆಯವರು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ‘ಅಂಟು’ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ‘ಮೇಳ’. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಳ ಬರಿಯ ಹಾಡುವಿಕೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮುಖವಾಣಿಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕುರಿತೂ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯ ಕುರಿತೂ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೊಲಾಜ್ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಟಕಕಾರನೂ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ, ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಾಟಕದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ವಗತಗಳಿವೆ. ಒಂದೆಡೆ ಅವರು ‘ನನ್ನ ಬರಹಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ನನ್ನ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಪೂಜೆ ನಡೆದಿದೆ’ ಎಂದು ಬೇಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಮುಖಾಮುಖಿಗಳಿವೆ. ಸೈಕಲ್ ಪಂಕ್ಚರ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮಾರುವ ‘ಬಸವ’ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೊತೆ ಸೇರುವ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ತುಂಬ ಜಾಣತನದಿಂದ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ಮಾನವೀಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳ ಸಂಗಮದಂತಿದೆ. ‘ಬುದ್ಧ’ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಬೀರರ ‘ಕಬೀರಾ ಕಹೇ ಯೇ ಜಗ್ ಅಂಧಾ’ ಹಾಡು ಬುದ್ಧನ ತರ್ಕ, ಅನುಭವ, ಸತ್ಯಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪಾಖಂಡಿತನದ ಖಂಡನೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ‘ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್.</p>.<p>‘ಚೌಡರ್ ಕೆರೆ’ ದೃಶ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಪರೂಪದಂತಿದೆ. ಮಹಾಡದ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತುಂಬ ಖಾರವಾಗಿದೆ. ‘ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಇನ್ನು ಗಂಜಳದ ಬದಲು ಮನುಷ್ಯರ ರಕ್ತ ಬೇಡುತ್ತದೆ’.</p>.<p>ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ನಾಟಕ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೊಂದನ್ನು ನಮ್ಮೆದುರು ಕಡೆದಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ.</p>.<p>ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳ ಅಭಿನಯವೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ್ದೇ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬದುಕಿನ ಭಾಗ ಸಂಯಮದ ಪ್ರತಿರೂಪದಂತಿದ್ದರೆ, ಮೇಳ ಪಾದರಸದ ಚುರುಕಿನದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮೇಳವೇ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದು ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯೇನೋ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದಿತ್ತೇನೋ. ಸಂಗೀತ (ಚೀನಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಚಾರ್) ಹಿತವಾಗಿದೆ. ರಂಗ ವಿನ್ಯಾಸ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್ ಅವರದು. ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರಮೋದ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಅವರದು. ಮಹೇಶ್ ಕಲ್ಲತ್ತಿಯವರ ಬೆಳಕಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ನಂದಿನಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ‘ತೇರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಎಳೆಯದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ; ಹಿಂದೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು’.</p>.<p>ಈ ನಾಟಕ ತೇರನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸಭಾಂಗಣದ ತುಂಬ ‘ಜೈ ಭೀಮ್’ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮೊಳಗುತ್ತವೆ. </p>