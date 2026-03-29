ರಂಗಕಲೆ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ಸಲಹೆ

ಅರಕಲಗೂಡು: 'ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ರಂಗಕಲೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ' ಎಂದು ಮುಖಂಡ ವಿ.ಎ.ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲ ಗಣಪತಿ ಉದ್ಯಾನದ ಅನಕೃ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ದೇವಿ ಕಲಾ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ರಂಗಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ರಂಗಾಸಕ್ತರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಣ ವೆಚ್ಚಮಾಡಿ ನಾಟಕ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ರಂಗಕಲೆ ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ರಂಗ ಕಲೆಯ ಕೊಡುಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತದಂತಹ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ, ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೂ ಅರಿತಿರುವುದು ನಾಟಕ ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ. ಆಧುನಿಕ ಬದುಕಿನ ಭರಾಟೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ನಶಿಸುತ್ತಿರುವ ರಂಗ ಕಲೆ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ರಂಗಕಲಾವಿದರಾದ ಜಿ.ಜಿ.ಕೇಶವ, ಬಿ.ಎ.ಹರೀಶ್. ಅಂತರರಾಷ್ಟೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಶಾಂತಕುಮಾರ್, ಚಿತ್ರಶೇಖರ್, ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕುಬೇರಯ್ಯ ಅವರ ರಂಗಭೂಮಿ ಸೇವೆ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಎಂ.ಸಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಉದ್ಯಮಿ ಯೋಗೇಶ್ ಕಾರ್ಗಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ್, ಶಿಕ್ಷಕ ನಂದ ಕುಮಾರ್, ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್, ಶಿಲ್ಪಿ ಯೋಗೇಶ್, ರಂಗಕಲಾವಿದರಾದ ಸತೀಶ್, ನಾಗರಾಜ್, ಪೊಲೀಸ್ ಮಹೇಶ್, ಜಿ.ಜಿ.ರವಿ, ಬೇಕರಿ ರಾಜು, ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ, ಬಾಬುಪ್ರಸಾದ್, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಸತೀಶ್, ಗಣೇಶ್ ವೇಲಾಪುರಿ, ಅರೇಮಾದನಹಳ್ಳಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>