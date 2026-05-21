ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಗತ್ಯ: ನಾಗರಾಜ

ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ: ಸಮೀಪದ ಶಾನವಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸಿರುಗುಪ್ಪ ನೇತ್ರ ಕಲಾ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಲೋತ್ಸವ–2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯಿತು.

ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, 'ನಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಲಾಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ಅಳಿವಿನಂಚಿನ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಪಿಡಿಒ ವೀರೇಶ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಡಿ. ಮಹಾದೇವಿ ಮತ್ತು ತಂಡ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಕುಡದರಹಾಳು ಮುತ್ತಣ್ಣ ಮತ್ತು ತಂಡ ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತ ಅರಳಿಗನೂರು ದೊಡ್ಡ ಹುಸೇನಪ್ಪ ಮತ್ತು ತಂಡ ಇವರು ವಚನ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದರೆ ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ತಂಡ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ, ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ದಾಸರ ಶೆಕ್ಷಾವಲಿ ಮತ್ತು ತಂಡ ತತ್ವಪದ ಗಾಯನ, ಮಾನ್ವಿ ಸುಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗೆ ನಾಟಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಪ್ರದರ್ಶಿತಗೊಂಡವು.

ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಬಯಲಾಟ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಎಚ್. ಎಂ. ಈರಪ್ಪ,ಬಯಲಾಟ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಸೋಮಪ್ಪ, ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಯತ್ನಟ್ಟಿ ನಾಗರಾಜ, ಜಿ.ವೀರನಗೌಡ, ರಾಮಪ್ಪ, ಮಾಬುಸಾಬ್, ಸಿರುಗುಪ್ಪ ನೇತ್ರ ಕಲಾ ಸಂಘ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿರೇಶ ದಳವಾಯಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260521-25-1167668590