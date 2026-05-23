‘ಅರ್ಜಿ ಹಾಕದ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ನೆರವು ನೀಡಿ’

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತಿ ವಿ.ಆರ್. ಸುದರ್ಶನ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಭಾಗವತರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತರು ಬೆಳ್ಳಿ ಪಯಣ ಪುಸ್ತಕ ಜನಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಭಾಗವತರು ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯೇ ನೆರವು ನೀಡಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>22 ಮಂದಿಗೆ ರಂಗಬಾಗಿನ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯಿಲಿ, ‘ಸಮಾಜ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾಗರಿಕತೆಯೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಮೃತವು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಯಕ್ಷಗಾನ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಜನ ಬಾರದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಂಘಟಕರ ಕೊರತೆಯೇ ಹೊರತು ಕಲಾವಿದರದ್ದಲ್ಲ. ಭಾಗವತರು ಸಂಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವು ಪಡೆಯದೇ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರಾದ ವಿಜಯಾ, ಕಾಳೇಗೌಡ ನಾಗವಾರ, ಜಾಣಗೆರೆ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ, ಜಯಪ್ರಕಾಶಗೌಡ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಡಕೊಳ, ಎಲ್.ಬಿ. ಶೇಖ ಮಾಸ್ತರ, ಬಿ.ಎಂ. ರಾಮಚಂದ್ರ, ರಾಜಪ್ಪ ದಳವಾಯಿ, ಬಿ.ಸುರೇಶ, ಲಹರಿ ವೇಲು, ಬಿ.ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಮಾಲತಿ ಶ್ರೀಧರ್, ಕೆ.ಷರೀಫಾ, ಪದ್ಮಿನಿ ನಾಗರಾಜು, ಹೆಲನ್, ರೂಪಶ್ರೀ ಮಧುಸೂಧನ್, ಎಂ.ಆರ್.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಕೆ.ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ಕೆ.ಬಿ.ಕಿರಣಸಿಂಗ್, ಶಿವಲಿಂಗ ಪ್ರಸಾದ್, ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ, ಬಿ.ಎಸ್.ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260523-4-372863360</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>