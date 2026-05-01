ಉಚಿತ ಅಭಿನಯ ರಂಗ ಶಿಬಿರ ಆರಂಭ

<p>ಬೀದರ್: ಜನಜನಿತ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಅಭಿನಯ ರಂಗ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಿಬಿರವು ಮೇ 2ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಆಸಕ್ತ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶಿಬಿರವು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಯಶವಂತ ಕುಚಬಾಳ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಳಿಪೇಟ್, ಅರುಣ್ ಮಾನ್ವಿ, ವಿಶಾಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಾ ಅವರು ಅಭಿನಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಅಭಿನಯ ರಂಗ ಶಿಬಿರವು ನಗರದ ಶಾಹಪೂರ ಗೇಟ್ ರೋಡ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಂಭಾಗದ ರವೀಂದ್ರ ಶಾಲೆಯ ಬಳಿ ಜರುಗಲಿದೆ. ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್. ಬಿ. ಕುಚಬಾಳ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-33-1666736332</p>