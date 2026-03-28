ಬೀದರ್: 'ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಹಕಾರಿ' ಎಂದು ಕಲಬುರಗಿ ರಂಗಾಯಣದ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ ವಿ. ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಬರಹಗಾರರ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ಬೀದರ್, ಬಿ.ವಿ.ಭೂಮರಡ್ಡಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಕಾಲೇಜು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆ, ಉಪನ್ಯಾಸ, ರಂಗಗೀತೆಗಳ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಇಂದು ಸಿನಿಮಾ, ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತವರು ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದಲೇ ಬಂದವರು. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಹಾವಳಿಯಿದ್ದರೆ, ರಂಗಭೂಮಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೇರಾನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಇರುತ್ತವೆ. ನಾಟಕಗಳಿಂದ ಹೃದಯತುಂಬಿ ಬಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ನಂಬದೆ ನೆಚ್ಚದೆ, ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಡಾ. ರಜನೀಶ ವಾಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂವರ್ಧನೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಜಗನ್ನಾಥ ಹೆಬ್ಬಾಳೆ, 'ರಂಗಭೂಮಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಶಿಸ್ತು, ಸಂಯಮ, ನಮ್ರತೆ, ಆದರ್ಶ, ತಾಳ್ಮೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತ ಆದೀಶ್ ವಾಲಿ, ಕಲಬುರಗಿಯ ಹಿರಿಯ ರಂಗ ಕಲಾವಿದ ಶಂಕರಯ್ಯ ಆರ್.ಘಂಟಿ, ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಜುಮ್ಮಾ, ಕಲಬುರಗಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಸಂಗಯ್ಯ ಹಳ್ಳದಮಠ, ವಾದಿರಾಜ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇದ್ದರು. ಸಚಿನ ಮೊಘ ರಂಗಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಕಲಾವಿದರಾದ ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಬುಳಗೆ, ಗಣಪತಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಬಾಬುರಾವ ಬಾಬಣೆ, ಧನರಾಜ ಬಂಬುಳಗೆ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಪದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಹೆಬ್ಬಾಳೆ, ಬಿ.ವಿ.ಭೂಮರಡ್ಡಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ದೀಪಾ ರಾಗಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ದೇವಿಕಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಕಾವೇರಿ ಖಂಡ್ರೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ರೇಣುಕಾ ಮಳ್ಳಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ತಗಾರೆ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>