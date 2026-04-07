‘ಸಾಹಿತ್ಯ, ನಾಟಕ ವ್ಯವಸಾಯದಂತಾಗಿದೆ’

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಟಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯವಸಾಯದಂತಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಹಿತ್ಯ, ನಾಟಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿದವರಿಗೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೇತುರಾಂ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಕಾ ಹಾರಾಡಿ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಣ್ಣ ನಾಟಕೋತ್ಸವದ 2ನೇ ದಿನದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿಕಾ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿಕನಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಾದರೂ ಸಿಕ್ಕೀತು, ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಹಿತ್ಯ, ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೊರಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ಉದ್ಯಮಿ ಬಿರ್ತಿ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಲಾವಿದರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾಟಕವಾಡಿದರೆ ನಾವು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾಟಕವಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಖುಷಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ವೇಷಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಾಗಾರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಯಲ್ ರೋಟರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಾಯಿರಿ, ಭೂಮಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಎಂ. ಸಾಮಗ, ಸಂಚಾಲಕ ಬಿ.ಎಸ್. ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಕಿ ವನಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>