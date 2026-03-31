‘ಬಣ್ಣ-12’ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಏ. 3ರಿಂದ

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: ಭೂಮಿಕಾ ಹಾರಾಡಿ ವತಿಯಿಂದ 'ಬಣ್ಣ-12' ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಬ್ಬವು ಏಪ್ರಿಲ್ 3ರಿಂದ 6ರವರೆಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಸಂಗಮವಿರಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ. 3ರಂದು ಉಡುಪಿ ರಂಗಭೂಮಿ ತಂಡದಿಂದ ಪ್ರದೀಪ್ಚಂದ್ರ ಕುತ್ಪಾಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕಾಲಚಕ್ರ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 4ರಂದು ಯಶವಂತ್ ಎಂ.ಜಿ. ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಹೂಕನಸ ಜೋಕಾಲಿ' ಎಂಬ ಸುಮಧುರ ಹಾಡುಗಳ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ.5 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅನನ್ಯ ತಂಡದಿಂದ ಸೇತುರಾಮ್ ಎಸ್.ಎನ್. ಅವರ ರಚನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದ ನಾಟಕ 'ತಳಿ' ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ. 6 ರಂದು ಭೂಮಿಕಾ ಹಾರಾಡಿ ತಂಡದಿಂದ ಬಿ.ಎಸ್. ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾರಾಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸುಯೋಧನ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>