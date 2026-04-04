‘ದ್ವೇಷ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಶರಣರ ತತ್ವ ಮದ್ದು’

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಶರಣರ ತತ್ವಗಳು ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ಸಿದ್ದಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಬಳಗದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ನಗರದ ಸಿದ್ದಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಚನ್ನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಮೇ 21 ಮತ್ತು 22ರಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೂ ಗುರುಗಳ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಿದ್ದಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಹೊಂಡರಬಾಳು ಲಿಂಗರಾಜೇ ಅರಸ್ ವಿರಚಿತ ಪ್ರಭುಲಿಂಗಲೀಲೆ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೀಲೆಗಳು, ಶರಣರ ಜೀವನ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ನಾಟಕವು ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿದೆ. ಶರಣರ ತತ್ವ, ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಮೂಲತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಲೀಲೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತೊರೆದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿಸ ಸಾಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗುರುಶಿಷ್ಯರ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅರಿವಿನ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸಿ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶರಣರ ತತ್ವಗಳು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಲಾ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಮಾತನಾಡಿ ಚನ್ನಬಸವಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಅಭಿಲಾಷೆಯಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡದಿಂದ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾಟಕದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬೀರಿಹುಂಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಮಂಗಲ ಶಿವಣ್ಣ, ಮುಖಂಡರಾದ ಕೋಡಿಮೋಳೆ ರಾಜಶೇಖರ್, ಮೂಡ್ಲುಪುರ ನಂದೀಶ್, ಎನ್ರಿಚ್ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ಸಿ.ಎಂ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಬಸವರಾಜು, ತೊರವಳ್ಳಿ ಕುಮಾರ್, ಟಿ.ಎಂ.ಸ್ವಾಮಿ, ವಕೀಲ ತುಮ್ಮನೇರಳೆ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಸುಂದ್ರಪ್ಪ, ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ, ಬಿಸಲವಾಡಿ ಉಮೇಶ್, ರಾಮಸಮುದ್ರ ಬಾಬು, ಜನ್ನೂರು ರೇವಣ್ಣ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>