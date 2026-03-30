ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕುರಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಿ ರಚಿಸುವೆ: ಚಂದ್ರು

ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ: ಪಟ್ಟಣದ ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾವಿದ ಚಂದ್ರು ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ರಚಿಸಿದ ಗಂಧವತಿ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ 2024ರ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>'ಗಂಧವತಿ' ನಾಟಕ ಹೊಯ್ಸಳರ ಅರಸ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಮತ್ತು ಶಾಂತಲೆಯ ಜೀವನಾಧರಿತ ನಾಟಕವಾಗಿದೆ. 10ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿನ ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಯಲಾಟ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಜನಪದರಂಗ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವ ಚಂದ್ರು ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ, ಈವರೆಗೆ 10 ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಗರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧ, ಜಾನಪದ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಗರ ಜಾನಪದ ಕೃತಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಡಲಪಾಯದ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಕಡೆ ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಕಾಳಗ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಮಾಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಸಂತಸವಾಯಿತು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿದೆ. ಹೊಯಳ್ಸರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕುರಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಿ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಚಂದ್ರು ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.