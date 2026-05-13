ಮೇ 28 ಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ (ಹೊಸಕೋಟೆ): ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೇ 28ಕ್ಕೆ ಪಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿರುವ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ನಾಟಕದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಗೆಜ್ಜೆಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶ್ರೀ, ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಕನಕದುರ್ಗ, ತಬಲವಾದಕರಾಗಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾವಿದರು ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಬೇಕೆಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲಾವಿದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಟರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಲಾವಿದರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಣ್ಣ, ಸೀಮೆಹಸು ನಾಗರಾಜ್, ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>