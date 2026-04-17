ನಾಟಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು: ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿಯ ತರಳಬಾಳು ಶಾಖಾ ಮಠದ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಶಿವ ಸಂಚಾರ ಕಲಾ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ನಡೆಯುವ ನಾಟಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ಸಮೀಪದ ಮುತ್ತುಗದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆವರಣದ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದೇಶ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಶಿವು ಹೆಗ್ಗೆರೆ, ಎಂ.ವಿ. ಸಂತೋಷ್, ಹಟ್ಟೇರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 'ಜಂಗಮದೆಡೆಗೆ' ನಾಟಕ, ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 'ಕಳ್ಳರ ಸಂತೆ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿತು. ಗ್ರಾಮದ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಾಟಕವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 'ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ' ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವವರು ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>