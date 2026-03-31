‘ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಲೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉಳಿವು’

ಹಿರಿಯೂರು: ರಂಗಭೂಮಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಕಲೆಗಳು ಉಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಹರಿಯಬ್ಬೆ ಜಿ.ಡಿ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕಳವಿಭಾಗಿ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರಂಗಕಲೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಆಗಿತ್ತು. ನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಜಾಗತೀಕರಣ, ನಗರೀಕರಣ, ಆಧುನೀಕರಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ದೇಸೀ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ರಂಗಭೂಮಿ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಾವಿದರು ಕಾರಣ. ಜಾತ್ರೆ, ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಂಗ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಕಾಮಣ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಜುನಾಥ ಒ. ಮಾಳಿಗೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಎಸ್.ಜಿ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಸಕ್ಕರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಾದ ಎನ್. ಚಿತ್ರಚಿತ್ ಯಾದವ್, ಕಳವಿಭಾಗಿ ಆರ್. ರಂಗನಾಥ್, ಪಿ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ, ಸಿ. ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಮಸ್ಕಲ್, ಡಿ. ನಟರಾಜು ಮದ್ದನ ಕುಂಟೆ, ಟಿ. ಪಾಂಡುರಂಗಪ್ಪ ಗುಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಹರಿಯಬ್ಬೆ ಆನಂದಪ್ಪ, ಮಸ್ಕಲ್ ಕೆ. ರಾಜಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಜೆ.ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ, ಬಿ.ಟಿ. ಶಂಕರಲಿಂಗಯ್ಯ, ಎಸ್. ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ, ವೈ.ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ, ಸಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಬಿ.ಟಿ . ಕುಮಾರಪ್ಪ, ಎಸ್. ರುದ್ರಯ್ಯ, ಡಿ. ದಾಸಪ್ಪ, ಪುಟ್ಟೀರಜ್ಜ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>