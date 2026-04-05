ಏಕ ಪಾತ್ರಾಭಿನಯ: ಮಹಾದೇವ ಪ್ರಥಮ

ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ: ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ಸಮೀಪದ ಹೊಸೂರಿನ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಮಹಾದೇವ ಗುಟ್ಲಿ ಅವರು ಈಚೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿ ರಂಗೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಏಕ ಪಾತ್ರಾಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ಧಾರೆ.

ಮಹಾದೇವ ಗುಟ್ಲಿಯವರು ಕಂದಗಲ್ ಹನಮಂತರಾಯರು ವಿರಚಿತ ರಕ್ತ ರಾತ್ರಿ ನಾಟಕದ ದ್ರೌಪದಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಎರಡುವರೆ ದಶಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮಹಾದೇವ ಗುಟ್ಲಿಯವರು ಗದಗದ ಪಂಡಿತ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿಗಳ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಶರಣೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯಾಗಿ, ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮಳಾಗಿ, ರಕ್ತ ರಾತ್ರಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಯಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಗಳಾದ ಮಲಮಗಳು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260405-19-331991339