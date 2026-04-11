ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಧ್ವನಿ ಆಗಬೇಕು

ದಾವಣಗೆರೆ: ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಧ್ವನಿಯೂ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತಕ ಪ್ರೊ.ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿ ರಂಗಾಯಣದ ವತಿ ಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಹುಭಾಷಾ ವೃತ್ತಿ ರಂಗೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾರ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬೀದಿ ನಾಟಕವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿರೋಧದ ದನಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಡೆದಿದೆ. ಇಂತಹ ಬೀದಿನಾಟಕ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಚಾರ ಸಾಧನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮೂಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿವಿಧ ವೇಷ ತೊಟ್ಟು ಬೀದಿ ಸುತ್ತುವ ಅನೇಕರು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲೆಮಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದೊಂಬಿದಾಸರು ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಪೂರ್ವಜರು. ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಾಟಕ ಆಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಇವರಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗಿರಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಹುಡುಕಾಟ, ಅನ್ವೇಷಣೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೊಸತನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸದಿದ್ದರೆ ಸಮಕಾಲೀನತೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಲೆ ಸ್ಥಿರವಾದರೆ, ಜಡವಾದರೆ ಸಮಕಾಲೀನವಾಗದೇ ಹೋದರೆ ಜೀವಂತಿಕೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಲೆ ಸಮಕಾಲೀನವಾಗದಿದ್ದರೆ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ವಸ್ತುವಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ' ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರ 'ತುಘಲಕ್' ನಾಟಕವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮರುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿತು. ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಪರಿಕರ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿರೋಧಾತ್ಮಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದುಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕಲೆಯ ಸಂವಹನಶೀಲತೆಗೆ ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾದರಿ. ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಅನನ್ಯ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ, ನರಸಿಂಹರಾಜು, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಜಿ.ವಿ. ಅಯ್ಯರ್ ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪೂರ್ವ ವಲಯದ ಐಜಿಪಿ ಬಿ.ಆರ್. ರವಿಕಾಂತೇಗೌಡ, ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಸುರೇಶ್ ಹನಗವಾಡಿ, ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿ ರಂಗಾಯಣದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಡಕೋಳ, ರಂಗಾಯಣದ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ರವಿಚಂದ್ರ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>