ರಂಗಭೂಮಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮ

ಧಾರವಾಡ: 'ರಂಗಭೂಮಿ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆ ಮಾಧ್ಯಮವಲ್ಲ. ಅದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಯಲಾಟ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಆರ್ ದುರ್ಗಾದಾಸ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಪಂಡಿತ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ 'ರಂಗಚಂದ್ರ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಹಾಗೂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ರಂಗ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ರಂಗಚಂದ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಜಗುಚಂದ್ರ ಅವರ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ನಿಷ್ಠೆ, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಫೇಡರೇಶನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಗುರಿಕಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಗುಚಂದ್ರ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ರಂಗಚಂದ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವರ ಕಲಾ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಬದುಕು ನಮಗೆ ಕಲೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿಷ್ಠೆ, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಸೇವೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರಮೀಳಾ ಜಕ್ಕಣ್ಣವರ ಹಾಗೂ ರಂಗ ಕಲಾವಿದ ಭೀಮಗೊಂಡ ಖಟಾವಿ ಅವರಿಗೆ 'ರಂಗಚಂದ್ರ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಜನಪದ ಕಲಾವಿದೆ ಪಾರ್ವತೆವ್ವ ಹೊಂಗಲ್, ಸಿ.ಎಸ್. ನೇಗಿನಾಳ, ಶಕ್ತಿ ಹಿರೇಮಠ, ಅನಿತಾ ಕಡಪಟ್ಟಿ, ಸುರೇಶ ಕಾಟಕರ, ಕಾಂತಾ ಪಾಟೀಲಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸುಜಾತಾ ಅನಿಶೆಟ್ಟರ್, ಬಸವರಾಜ ಬಾವಿಹಾಳ, ಸಂಗೀತಾ ಕೋಲ್ವೇಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ಎಸ್. ಫರಾಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಕೀಲ ಪ್ರಕಾಶ ಉಡಕೇರಿ, ಮುಖಂಡ ಪಿ.ಎಚ್. ನೀರಲಕೇರಿ, ಸಂಗಮನಾಥ ಲೋಕಾಪುರ, ಉದಯ ರಾಯ್ಕರ್, ವೀಣಾ ಬಿರಾದಾರ, ಸುನೀಲ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿದ್ದನಗೌಡರ, ಮಾರ್ತಾಂಡಪ್ಪ ಕತ್ತಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>