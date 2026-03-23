ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು

ಧಾರವಾಡ: 'ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು ರಂಗಾಯಣದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮುಚ್ಛಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕಲಾವಿದ ಪ್ರಭು ಹಂಚಿನಾಳ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ವಕೀಲ ಕಲ್ಮೇಶ ಹಾವೇರಿಪೇಟ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವರು. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕುಮಾರ ಬೆಕ್ಕೇರಿ, ಸತೀಶ ತುರಮರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಕ್ಕಾಯಿ, ಪುಷ್ಪಾ ಹಿರೇಮಠ, ಗೀತಾ ಚಿಕ್ಕಮಠ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು' ಎಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'6.30ಕ್ಕೆ ಬಸವರಾಜ ಸಬರದ ರಚಿಸಿರುವ 'ಕುಡುಕ ನಿಜ ಶರಣಾದ' ಹಾಗೂ 7.30ಕ್ಕೆ 'ಹುಣಸೆಗಿಡ ಮುಪ್ಪಾದರೂ ಹುಳಿ ಮುಪ್ಪೆ?' ನಾಟಕವನ್ನು ರಂಗಬದುಕು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವರು. ರಂಗನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹಾದೇವ ಹಡಪದ, ಮದು ಬಿ.ಜೆ, ಗೋಪಿಕಾ ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚಿಕ್ಕಮಠ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಕೀಲ ಕಲ್ಮೇಶ ಹಾವೇರಿಪೇಟ, ರೇಶ್ಮಾ ತಿಪ್ಪಗೋಳ, ರಾಜೀವ ಹಲವಾಯಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>