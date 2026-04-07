‘ನಾಟಕಗಳು ಸಮಾಜದ ಕನ್ನಡಿ’

ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ: 'ಸಮಾಜದ ಕನ್ನಡಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾದ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ ಮೂರುಸಾವಿರ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಕುಮಾರ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.

ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕರ್ತೃ ಗದ್ದುಗೆ ಹತ್ತಿರದ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ 'ಮಾತು ಬಿದ್ದಿತು, ಮೌನ ಗೆದ್ದಿತು' ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮಂಜುನಾಥ ಸಂಕಣ್ಣವರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸೀರ ಅಹ್ಮದ ಮಾಳಗಿಮನಿ, ರವೀಂದ್ರ ಯಲಿಗಾರ, ಅಶೋಕ ಮಸೂತಿ, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪುಡಕಲಕಟ್ಟಿ, ವೀರಣ್ಣ ಪರಾಂಡೆ, ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಅಷ್ಟಗಿ, ಶಿವಪ್ಪ ವಿಜಾಪೂರ, ಈರಣ್ಣ ಮಡಿವಾಳರ, ಸಂಜಯ ಕೊಡಿ, ರಮೇಶ ಮಡಿವಾಳರ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ