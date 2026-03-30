‘ಬದುಕಿನ ದಾರಿ ರಂಗಭೂಮಿ’

ಧಾರವಾಡ: 'ರಂಗಭೂಮಿಯು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿ, ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕಲಾವಿದೆ ಶಶಿಪ್ರಭಾ ಕೆ.ಆರಾಧ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ರಂಗಾಯಣದ ಸುವರ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮುಚ್ಚಯ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಉಪನ್ಯಾಸ, ರಂಗಗೀತೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳು ಸಹಿತ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವಂಥ ನಾಟಕಗಳು ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಚಿಂತಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಟ್ಟ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ರಂಗಭೂಮಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ, ನಟನೆ, ರಸಸಿದ್ಧಾಂತ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ನಾಟಕಗಳು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾಟಕಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ' ಎಂದರು. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎಚ್. ಚನ್ನೂರ ಮಾತನಾಡಿ</p>.<p>ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟಿ ಅವರ 'ಮರಳಿ ಮಹಾತ್ಮನೆಡೆಗೆ' ನಾಟಕವನ್ನು ರಂಗಾಯಣದ ರೆಪರ್ಟರಿ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ರಂಗಾಯಣ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಶಶಿಕಲಾ ಹುಡೇದ, ವಿನೋದ ದಂಡಿನ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>