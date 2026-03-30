‘ರಂಗಭೂಮಿ ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರಜ್ಞೆ ಏಣಗಿ ಬಾಳಪ್ಪ’

ಧಾರವಾಡ: 'ಏಣಗಿ ಬಾಳಪ್ಪ ಅವರು ನಾಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದವರು' ಎಂದು ಪ್ರೊ. ವೀರಣ್ಣ ರಾಜೂರ ಹೇಳಿದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘವು ಏಣಗಿ ಬಾಳಪ್ಪ ದತ್ತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ದತ್ತಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ರಂಗ ಗೌರವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಏಣಗಿ ಬಾಳಪ್ಪ ಅವರು 1947ರಲ್ಲಿ 'ಕಲಾವೈಭವ' ನಾಟ್ಯ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಿದರು. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ರಂಗಭೂಮಿಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ ಗರುಡ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಕ್ಕರಿ ಬಾಳಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿಗೊಂದು ಭದ್ರ ನೆಲೆ ಒದಗಿಸಿದವರು. 1874ರಲ್ಲಿ ಅವರು ವೀರನಾರಾಯಣಕೃತಪುರ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಉರ್ದು, ಮರಾಠಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿದ್ದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬೆಲ್ಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಂಕರ ಕುಂಬಿ, ಬಸವರಾಜ ಬೆಂಗೇರಿ, ಪ್ರೊ. ಧನವಂತ ಹಾಜವಗೋಳ, ವೀರಣ್ಣಒಡ್ಡೀನ, ಶಿವಾನಂದ ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ, ಬಸವರಾಜ ಜಗಜಂಪಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮರಾಠೆ, ಶಿರೀಷ ಜೋಶಿ, ಶಶಿಧರ ನರೇಂದ್ರ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ