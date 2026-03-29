ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಿವ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಾಳೆ

ಹಾಸನ: ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಕೊಡುವ 'ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವ' ನಾಟಕವು ಮಾರ್ಚ್ 30 ರಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರದ ಹಾಸನಾಂಬ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ರಂಗಕರ್ಮಿ ಚಲಂ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಚಿತ್ರನಟ ಹಾಗೂ ಚಿಂತಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಅವರ ಕನಸಿನ ನಿರ್ದಿಗಂತ ತಂಡದಿಂದ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಂಗರೂಪ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಗಣೇಶ್ ಮಂದಾರ್ತಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಡಾ. ರಾಮಮನೋಹರ ಲೋಹಿಯಾ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ 'ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವ' ಕೃತಿ, ಅವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ರಾಜಕೀಯದ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಡುವು' ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಂಗಕರ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಲೇಖಕ ಕೆ.ವಿ. ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಲೋಹಿಯಾ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅಸಮಾನತೆ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ದೇವರ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡಿದ ಅವರು, ಕುರುಡು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ 'ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವ' ನಾಟಕವು ಇಂದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮನರಂಜನೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ನೀನಾಸಂ ಮತ್ತು ರಂಗಾಯಣ ಸೇರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಲಾವಿದರು ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ರಂಗಾಸಕ್ತರು, ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕ ಆರ್.ಪಿ ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ, ಶಾಡ್ರಾಕ್, ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.