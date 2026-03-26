‘ಪೊಲೀಸರಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಾಳೆ

ಹಾಸನ: ನಗರದ ವಿಶ್ವಪಥ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ರಂಗಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾ. 27ರಂದು 'ಪೊಲೀಸರಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ' ನಾಟಕದ 5ನೇ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯದೀಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಈ ನಾಟಕವು ನಗರದ ಹಾಸನಾಂಬ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 7ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರದೀಪ್ ರಂಗಾಯಣ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ರಂಗಾಯಣ, ಯದೀಶ್ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣಾಜಿಗೌಡ ಅಭಿನಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಕು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರು ತಲಕಾಡು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಂಗೀತವನ್ನು ಧನಂಜಯ ಆರ್.ಸಿ. ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಧರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರಾ ಸತೀಶ್, ಡಾ. ದಿನೇಶ್ ಭೈರೇಗೌಡ, ಪ್ರದೀಪ್ ಜಿ.ಟಿ., ಬಿ.ಕೆ.ಗಂಗಾಧರ್, ಡಾ.ಎ. ಸಾವಿತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಮಧುಸೂದನ್ ಎ.ಎನ್. ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗಣ್ಯರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರದೀಪ್ ರಂಗಾಯಣ, ಅಣ್ಣಾಜಿಗೌಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>